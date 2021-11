Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RECORDMANMIRA Il sindaco di Mira Marco Dori, con 5089 voti, è il consigliere metropolitano più votato tra i 18 nuovi componenti della Città Metropolitana. Alla consultazione elettorale per il rinnovo dell'ente hanno partecipato tutti i sindaci ed i consiglieri comunali dei Comuni della provincia, col criterio del voto ponderato per territorio. Dori è anche il primo degli eletti della lista Insieme per la Città metropolitana seguito da...