CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Marco Aldighieri Una frase choc contro il padre morto e postata sul profilo Instagram della sorella. A pubblicarla l'assassino: il figlio, all'epoca solo 16enne ma capace di uccidere il genitore con un colpo di fucile alla nuca. Non più rinchiuso in una cella del carcere minorile di Treviso, ma ospite in una comunità protetta nelle Marche, Alberto Boggian oggi diciottenne ha scelto il social network più diffuso tra i giovani per scrivere, il 20 maggio di quest'anno: «Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con...