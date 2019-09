Maratonina, già mille iscritti con un percorso tutto nuovo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CORSAUDINE Già mille gli iscritti alla Maratonina Città di Udine, che compie vent'anni. E dire che la ormai celebre mezza, che My best runs America, la bibbia dei runners, ha inserito nelle 100 gare più belle del mondo, nata su intuizione del Lions club Udine Duomo (allora presieduto da Aristide Orzincolo), la prima volta non ebbe una grande partecipazione, a causa delle condizioni meteorologiche non favorevoli, ma in seguito ha dato vita a una crescita che l'ha vista assumere connotazione internazionale e fungere da collante per diversi...