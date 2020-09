Mentre molte scuole sono in debito di ossigeno per la mancanza di prof, alla maratona supplenze è allarme «defezioni». Venerdì, a fronte di 930 docenti convocati, sono state fatte soltanto 272 nomine per le materne e le elementari della provincia di Udine. Ed era il secondo round, visto che alla prima tranche di convocazioni, come aveva spiegato la dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale Fabrizia Tramontano, erano avanzate quasi trecento supplenze, perché «molti non si sono presentati». Questo secondo giro, il gap fra convocati e nomine è di oltre 650 unità. In tutto, calcola Tramontano, finora «le defezioni sono state circa ottocento», perché dalla somma bisogna togliere i «circa 200 presenti in graduatoria ma già assunti in ruolo», che quindi non potrebbero prendere una supplenza. Gli ottocento che mancano all'appello sono «gente che non si è presentata». Di fuori regione o del Friuli? «Non saprei. I numeri sono comunque elevatissimi». Se solo il giorno prima i sindacati Cgil, Cisl e Uil avevano gridato allo scandalo, soprattutto per il caso di Udine maglia nera (con solo 270 nomine fatte al 23 settembre, l'ultima della classe in regione), con i numeri totalizzati venerdì sale la somma delle nomine conferite in provincia.

