Maratona in aula per votare il bilancio Critiche dall'ala dem: «Tagli al sociale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I CONTI IN CONSIGLIOUDINE Senza Autonomia Responsabile, uscita dall'aula, il centrodestra affronta il suo primo bilancio e lo difende dagli attacchi dell'opposizione. LE CRITICHEE se Enrico Bertossi (Prima Udine), ha stuzzicato Pietro Fontanini sulla competizione con Trieste, elencando i grandi progetti del capoluogo regionale, è stata Cinzia Del Torre (Pd) a entrare nel merito delle cifre, sottolineando in particolare i tagli al sociale: «Ci sono 300mila euro in meno sullo sport, 150mila sulle politiche giovanili e altri 200mila sul...