GRANDE SPORTIVO

MIRA Il Covid-19 colpisce al cuore anche Marano: è deceduto ieri Giorgio Minto, 81 anni, storico dirigente del Calcio Marano Galaxi, ricoverato da giorni all'ospedale di Dolo. Si tratta dell'undicesima vittima del coronavirus a Mira dall'inizio della pandemia e la prima nella frazione di Marano.

Giorgio era nato a Dolo e aveva vissuto fin dall'infanzia a Marano di Mira. Sposato con Vania, era stato per molti anni il responsabile della Cooperativa Stella all'interno della Marchi Industriale di Marano, praticando da giovane la nobile arte del pugilato. Nel 1982, smessi i guantoni da pugile, aveva contribuito alla rinascita dell'associazione calcistica Marano Veneziano ricoprendo anche la carica di vicepresidente e supportando, con la sua proverbiale discrezione, la crescita e il consolidamento della società. La notizia della sua scomparsa si è diffusa ieri tra i dirigenti e gli atleti dell'asd Marchi Marano Calcio che, con l'assessore allo Sport Fabio Zaccarin, hanno espresso la loro gratitudine verso Minto e il suo impegno umile e generoso verso la società. «Giorgio è stato un esempio per tutti noi ha ricordato Roberto De Marchi, presidente della Asd Marchi Marano Galaxi. - Un volontario che ha dedicato molto del suo tempo alla cura dell'impianto sportivo di Marano per creare un ambiente sano e confortevole per le centinaia di ragazzi che negli anni si sono susseguiti. Non potendolo salutare, in seguito alle restrizioni sui funerali, tutta la comunità maranese vuole far sentire a Giorgio un ultimo sentito forte e caloroso abbraccio ha sottolineato De Marchi - e inviamo alla famiglia le più sentite condoglianze». Giorgio Minto lascia la moglie Vania e gli adorati nipoti Federico e Daniele. (L.Gia.)

