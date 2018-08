«Mappatura completa delle infrastrutture cittadine»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FONDI PER LA SICUREZZAROVIGO In sede di bilancio preventivo, alcuni mesi fa, il consigliere di minoranza Mattia Milan si era visto bocciare dalla maggioranza un emendamento sul ripristino del capitolo di bilancio che destinava fondi alla manutenzione dei ponti comunali. Chiedeva che al posto di riservare quel denaro per le armi ai vigili i fondi fossero dirottati verso la manutenzione delle infrastrutture comunali. Milan, alla luce dei recentissimi e tristi eventi del ponte Morandi di Genova, chiede ora con una interrogazione...