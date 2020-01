Manutenzioni urgenti, la Giunta stanzia due milioni e mezzo

LAVORI PUBBLICI

VENEZIA Due milioni e mezzo per le manutenzioni varie e spicciole per Venezia. La Giunta ha approvato nell'ultima seduta del 2019, i progetti definitivi contenuti in due delibere che riguardano la gestione territoriale della città storica per un importo complessivo di 2,5 milioni di euro. Si tratta per lo più di uno stanziamento per manutenzioni urgenti e a chiamata, visto che in una città come la nostra c'è sempre qualcosa su cui intervenire e per farlo bisogna avere i soldi messi a bilancio. Poi ci sono anche interventi essenziali ma non necessariamente di manutenzione come lo spargimento del sale e la pulizia delle fontane.

DUE DELIBERE

«Nello specifico commenta l'assessora ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto la prima delibera, per un totale di un milione e 200mila euro, riguarda la zona sud della città, mentre la seconda, per un ammontare di un milione e trecentomila euro, riguarda la parte nord. Si tratta complessivamente di interventi di manutenzione ordinaria e su segnalazioni urgenti relative alla viabilità pedonale (pubblica o privata soggetta a servitù di pubblico passaggio) e acquea (solo per lo scavo dei rii e la manutenzione dei muri di sponda interni); alle fognature pubbliche a gravità (a gattolo e a tubo) e alla manutenzione di ringhiere, parapetti, iscrizioni stradali, segnaletica orizzontale e verticale, vere da pozzo ed elementi arredo urbano».

Come si può vedere, si tratta di opere necessarie, di quelle che non fanno notizia ma che sono fondamentali per la sicurezza di chi vive e visita la città antica.

OPERE NECESSARIE

«Tutte queste attività continua Zaccariotto che saranno di competenza di Insula, si vanno ad aggiungere a quelle finanziate lo scorso 18 dicembre per tutte le isole della laguna con 800mila euro. Un totale di 3,3 milioni, che dimostrano l'importanza che questa amministrazione ha sempre dato alla manutenzione del territorio, attività fondamentale per preservare la bellezza della nostra città e per poterla consegnare ai nostri figli curata e decorosa. Non opere faraoniche che comportano ingenti investimenti, ma un attento lavoro per fare in modo che tutta la città riceva l'attenzione che merita e che è doveroso darle».

Per Mazzorbo, Burano, Murano, Torcello, S. Erasmo e Vignole la Giunta aveva stanziato 300mila euro e 500mila per Lido e Pellestrina per gli interventi descritti poco sopra per la città antica. Per Pellestrina, Lido e S. Erasmo, dove ci sono le autovetture, ci saranno anche interventi sulla manutenzione della viabilità carrabile pubblica di (compreso lo spargimento di sale e lo spalamento di neve o ghiaccio).

Un particolare impegno, poi, a Pellestrina, Burano e Mazzorbo è stato promesso per la gestione delle fognature a gravità e in pressione degli impianti di sollevamento e delle cabine di telecontrollo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA