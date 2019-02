Manuel, paralisi a vita familiari sotto choc

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCUBOMORGANO Un miracolo. Un miracolo per Manuel Bortuzzo: è la speranza di tutti. Quella di ieri è stata una giornata da incubo per la famiglia di Manuel Mateo, il 19enne di Morgano, promessa del nuoto, che si trova ricoverato in terapia intensiva a Roma dopo essere stato colpito alla schiena da un colpo di pistola nella notte tra sabato e domenica nel quartiere Axa di Roma. Si sapeva che sarebbe stato difficile evitare la paralisi delle gambe. Ma ora il precipizio è ancora più profondo. Le tre operazioni alle quali è stato sottoposto...