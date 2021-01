L'ESPERTO

BELLUNO Provincia di Belluno sotto la coltre di neve. Tra mille disagi, soprattutto a livello di viabilità, e cento pupazzi di neve che fanno capolino, portando un pizzico di allegria. La storia dice che non c'è più di tanto da stupirsi: qualche inverno è andato via a secco, in qualche altro di neve ne era arrivata troppa.

IL CONFRONTO

Le nevicate del 2020-21 fanno il paio, in base ai dati dell'Arpav (Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto), con gli eventi meteo del 2008-2009 e del 2013-2014. Così precisa il meteorologo del Centro Valanghe di Arabba, Gianni Manaigo: «L'attuale situazione è più simile a quella rilevata nel 2008-2009 quando le prime ingenti nevicate erano iniziate presto, incentrate già nel corso del mese di dicembre, mentre nel 2013-2014 il grosso va da Santo Stefano a gennaio, con l'aggiunta della grossa nevicata della prima settimana di febbraio». Un record c'è, peraltro, in questo 2020-2021. Se è vero che su buona parte delle stazioni la sommatoria di neve fresca, ovvero le singole nevicate misurate nelle 24 ore, in un confronto al 31 dicembre cioè con esclusione della nevicata di sabato, per molte stazioni è più alta o paragonabile a quella del 2008-2009, Marigo sottolinea il fatto che sono tre le stazioni che mostrano numeri superiori sia all'annata 2008-2009 che all'annata 2013-2014. Il riferimento è a Casera Coltrondo in Val Comelico, ai Monti Alti di Ornella (Arabba), a Casera Palantina (Alpago). «Le altre stazioni mostrano numeri in linea con le annate citate», spiega.

IL PRIMATO DI ARABBA

In generale, a detta del meteorologo dell'Arpav: «Stiamo vivendo un inverno particolarmente nevoso. In tutte le stazioni che si trovano a 1500 metri di quota il manto è arrivato ad essere uguale o superiore a 1 metro e mezzo. E nelle stazioni sopra i 2000 metri di quota la neve ha superato i 2 metri». Un primato, comunque, incorona Arabba: con i 55 centimetri caduti sabato si è arrivati a 359 centimetri, poi, tra assestamento e fusione, scesi a 165.

I DATI

Vale ricordare qualche altro dato di ieri riferibile all'altezza della neve fresca, al suolo, in alcune stazioni della provincia di Belluno. Il record è Ra Vales (2615 metri in comune di Cortina) dove al suolo ci sono 3 metri e 34 centimetri: un dato però falsato dal vento, che ha portato tanta coltre. Puri invece gli altri dati. A Monte Piana- Misurina 209, passo Falzarego 194, Padola 145, Pieve di Cadore 115, Cortina 157, Col dei Baldi-Zoldo Alleghe 247, Malga Losch-Frassenè 220, Pecol di Zoldo 173, Falcade 143, Agordo 55, Faverghera-Nevegal 137, Feltre 50, Pian Cansiglio 47. Ultima precisazione: oggi tanta, troppa neve Ma ci sono stati inverni in cui l'abbiamo invocata. Mancava. Nel gennaio 2012, per esempio, a 1600 metri c'erano 20 centimetri, con limite della neve a 1300 metri sui versanti a nord e a 1500-1800 metri a sud. Poca neve anche negli inverni 1989-1990, 1994-1995, 2001-2002-2007-2008.

Daniela De Donà

