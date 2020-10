Mantenere la pedonalizzazione sulle vie laterali di piazza XX Settembre (mentre il Comune vorrebbe riaprirne una alle auto, pur con precedenza ai pedoni), e darle una funzione specifica; completare il passaggio sull'asse via Stringher/Calzolai/piazza Duomo; condividere regole certe su modalità e orari di carico e scarico in area pedonale e magari trovare un project city manager per un progetto integrato di rigenerazione della città, capace di cucire le zone del centro storico che funzionano sul piano economico sociale e quelle che - tra edifici e spazi vuoti - necessitano di essere ripensate. Sono alcune delle proposte che Confcommercio Udine ha presentato ieri a Palazzo D'Aronco, in vista della nuova viabilità e della costituzione di una rinnovata area a traffico limitato in centro storico. Ad un mese esatto dalla riunione in cui l'amministrazione comunale ha illustrato il suo piano per il cuore cittadino, aprendo un tavolo di confronto con professionisti, attività e consumatori, l'associazione di categoria, rappresentata dal presidente Giuseppe Pavan e dai consiglieri Fabio Passon e Rodolfo Totolo, ha consegnato le sue istanze al sindaco Pietro Fontanini e al suo vice, Loris Michelini.

Pilotto a pagina V

© RIPRODUZIONE RISERVATA