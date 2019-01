Manovrina da 3 milioni per 61 Comuni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DAL VIMINALEBELLUNO Benefici per tutti, tranne Belluno e Feltre. Il governo l'aveva annunciato, anche attraverso i due luogotenenti leghisti del territorio, Paolo Saviane e Mirko Badole. E ieri ha mantenuto la promessa: in arrivo quasi 3 milioni di euro per i piccoli Comuni. Potranno essere utilizzati per la messa in sicurezza di scuole, strade ed edifici pubblici. Una boccata d'ossigeno per i municipi, piccole grandi operazioni per il territorio. La buona notizia è arrivata dal Viminale. Lo stanziamento governativo, difatti, è stato...