Manovre per l'ennesimo albergo La Municipalità si arrocca sul no

ALTRE RICHIESTEVENEZIA Non passa settimana senza che non si venga a conoscenza di una nuova struttura ricettiva, appartamento, b&b, affittacamere o albergo che sia. Mentre per l'extralberghiero purtroppo c'è ben poco da fare, per aprire nuovi hotel è necessaria una delibera del Consiglio comunale , il quale potrebbe porre un freno almeno alle richieste presentate dai privati. Per gli immobili alienati da enti pubblici, infatti, è prevista già una deroga. In ogni caso, c'è chi si sta affacciando sul ricco mercato alberghiero veneziano...