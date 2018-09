Manovra, caccia a 10-12 miliardi l'obiettivo minimo per il governo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I PROVVEDIMENTIROMA Il lavoro sulla sessione di bilancio entra nel vivo questa settimana con il rientro di Giovanni Tria dalla Cina. In autunno il ruolo del ministro dell'Economia non è mai facile, ma stavolta il titolare di Via Venti Settembre ha un compito se possibile ancora più delicato: come ha spiegato lui stesso si tratta di trasformare le esternazioni un po' disordinate e a volte divergenti della maggioranza in «fatti» credibili per i mercati finanziari e le istituzioni europei. Il punto di partenza sono i capitoli principali del...