Manovra bis e decreto tensioni tra Lega e M5S

IL CASOROMA Il governo non esclude una manovra correttiva per sistemare i conti pubblici e cresce la tensione tra Lega e 5Stelle. Il vicepremier Matteo Salvini liquida come fantasie le ipotesi di intervento di aggiustamento relative al 2018, ma ieri da Bruxelles Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa al termine del consiglio Ue, è stato molto meno netto. «Vedremo ha spiegato il premier quando gli sono stati chiesti chiarimenti sulla questione devo tornare in Italia e parlare con il ministro dell'Economia: ci confronteremo. Non sarei...