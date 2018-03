Manildo, parte la caccia al rinnovo «Mettiamoci tutti ancora in gioco»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CENTROSINISTRATREVISO Nel 2013 fece il botto, scippando alla Lega la roccaforte Treviso. Ma il secondo libro, si sa, è più difficile del primo. E il secondo tempo in campo stanca più del tempo iniziale. Giovanni Manildo apre ufficialmente la corsa alla sua riconferma. E il fischio d'inizio sarà sabato 24 marzo al campo sportivo di Sant'Angelo. Aduso alle metafore sportive come a quelle musicali, Manildo è deciso a drenare con nuove energie la sua squadra. Da qui linvito a tutti: «Mettiti in gioco. Ci vediamo sabato 24 marzo alle ore...