Manildo in officina, Salvini in piazza

LA SFIDATREVISO In cantiere o sotto la Loggia, tra le atmosfere da più radical della ex Pagnossin o nel cuore verace della piazza, gli elettori trevigiani, oggi merce pregiatissima, sono tirati per la giacchetta da entrambe le compagini nella prima autentica domenica elettorale. L'appello dell'attuale sindaco Giovanni Manildo si svolgerà negli spazi dell'Open Dream di Damaso Zanardo, a costruire un programma elettorale che è già un contratto sociale. Lounge, metropolitano, un modello a metà via tra Tedx (non per nulla l'organizzazione è...