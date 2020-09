CROCIERE

VENEZIA Ora basta, la misura è colma e Assoagenti si scaglia contro l'associazione We are here Venice, che continua ad affiggere manifesti contro la crocieristica, malgrado l'ultima nave sia stata avvistata in laguna otto mesi fa.

«Ci siamo astenuti dal commentare per anni i manifesti pubblicati e affissi con ampia copertura a Venezia da parte dell'associazione - dice il presidente di Assoagenti Veneto, Alessandro Santi - Decine di affissioni in inglese con contenuti evidentemente confutabili con estrema facilità, semplicemente invitando la popolazione da una parte a consultare i siti ufficiali regionali, questi in italiano, sulla qualità dell'aria, dall'altra semplicemente a leggere quanto disponibile nella ampia letteratura di settore anche di parte ambientalista che dimostra come l'erosione non è fenomeno riscontrabile alla bocca del Lido, quella usata dalle navi bianche. Ma abbiamo sempre rispettato la libertà di espressione».

In questi giorni, però, sono comparse nuovi manifesti che dicono a caratteri cubitali: È dimostrato che il rischio di infezione a bordo della nave aumenta in proporzione al numero dei passeggeri.

«È pur vero - continua Santi - che all'interno del comitato consultivo, tra i collaboratori, fondatori e direttivo ci sono artisti, filantropi, scrittori e professori ma apparentemente non virologi; certo che poco si capisce perché scomodare tre scienziati che nel loro documento di maggio (citato al fondo del manifesto) intendevano portare un contributo molto diverso e sicuramente non inutilmente ovvio quale quello rappresentato nelle affissioni. E anche in questo caso avremmo rispettato la libertà di opinione e di utilizzare al piacere i propri soldi».

Ed è proprio questo il punto, secondo Santi. Soldi spesi per affissioni contro le navi mentre centinaia di lavoratori sono non solo senza occupazione ma ormai anche senza sussidi o ammortizzatori sociali. Di qui il consiglio a lasciar perdere.

«Ci sembra utile suggerire ad una importante associazione, evidentemente ben dotata anche finanziariamente, ripetiamo, almeno oggi, di lasciar perdere e devolvere responsabilmente questo denaro a favore dei tanti lavoratori di Venezia, di terra e di mare, che da mesi non percepiscono nessuna forma di sostentamento economico e si apprestano ad affrontare un ulteriore periodo potenzialmente drammatico e senza chiara durata. La nostra associazione - conclude - impegnata a garantire il lavoro ai veneziani, è a disposizione per dare le indicazioni a questo scopo, fiduciosi che questa sarà una occasione che non verrà persa per un concreto supporto al tessuto sociale veneziano».

