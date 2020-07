MANIFESTAZIONI

PORDENONE L'arena in piazza XX Settembre, l'area verde del Castello di Torre per eventi teatrali e musicali e poi ancora l'ex Convento di San Francesco, il chiostro della Biblioteca civica, la saletta Degan, la bastia del Castello di Torre. È questa la mappa degli eventi dell'Estate a Pordenone, «che certamente non avrà - spiega l'assessore alla Cultura Pietro Tropeano - gli oltre duecento eventi degli anni scorsi, ma che riuscirà a proporre giornalmente almeno un appuntamento per chi resta in città».

LA MAPPA

I siti sono stati individuati nella delibera approvata dalla giunta, e il centro è naturalmente piazza XX Settembre con il progetto dell'associazione Sviluppo e territorio di un'arena composta da più aree, nel rispetto del distanziamento sociale. Ci sarà dunque la reception per l'accoglienza del pubblico, il bar lounge che sarà attivo solo in occasione degli eventi, l'arena eventi da più di 200 posti a sedere davanti al palco naturale esistente, la copertura con tensostruttura del palco naturale e collocamento di pedana in legno e uno spazio più contenuto dedicato ai bambini. Il calendario che animerà i mesi di luglio e agosto prevede musica dal vivo, musica unplugged, momenti di teatro e animazione per bambini. Per poter assistere agli spettacoli, che sono gratuiti, è necessaria la prenotazione. Le associazioni che partecipano al progetto e organizzano i propri eventi nell'arena possono contare su alcuni servizi base quali gestione prenotazioni e reception, safety e security, pulizia e custodia bagni, pulizia e sistemazione sedie, sanificazione prima di ogni evento. Piazzetta Calderari continuerà poi a essere dedicata al Cinema sotto le stelle con una programmazione di venti di film. L'area verde del Castello di Torre è lo spazio attrezzato per organizzare eventi teatrali e musicali e anche per gli spazi usualmente destinati a musica, teatro e così via quali il Convento di San Francesco (ex chiesa e chiostro), il chiostro della Biblioteca civica, la sala Degan, la bastia del Castello di Torre sono stati redatti i relativi protocolli sanitari di utilizzo e i siti saranno messi a disposizione a titolo gratuito delle associazioni che ne fanno richiesta.

IL PROGRAMMA

Quanto al programma, per ora è stato definito quello di luglio, mentre quello di agosto è ancora in divenire. «Non sarà una Estate in città come quella degli altri anni - ribadisce l'assessore -, ma crediamo sia importante offrire alla città almeno un certo numero di eventi culturali. Innanzitutto, siamo riusciti, grazie a Cinemazero, a mantenere un evento tradizionale come il cinema all'aperto in piazzetta Calderari, che abbiamo voluto fortemente, così come i Papu a Torre. E poi ci sono le mostre: la prima è quella di Pier Antonio Chiaradia, appena inaugurata al Museo civico, in linea con il progetto che abbiamo per il museo, ossia quello di farne anche una vetrina per gli artisti del territorio; la seconda, al Museo di scienze naturali, Racconti di sassi e di legno, è realizzata a cura della Fondazione Bambini e autismo. L'elenco degli eventi in programma per luglio comprende poi, domani sera alle 19, nell'ex Convento di San Francesco, l'inaugurazione del Festival barocco europeo; i tradizionali concerti del mattino sempre nell'ex Convento di San Francesco, nelle domeniche 19 e 26, in collaborazione con il Conservatorio Tomadini di Udine; la rassegna PordenonePensa in piazza XX Settembre, così come il jazz della rassegna Blues in Villa, il concerto del Cem e quello dell'Orchestra San Marco, mentre gli eventi teatrali saranno a cura di Ortoteatro e dell'Arlecchino errante. Fra le anticipazioni di agosto, due importanti concerti nella settimana di Ferragosto.

Lara Zani

