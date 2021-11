Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

La stretta del ministero dell'Interno sulle manifestazioni, che ha portato alcuni sindaci a limitare la libertà dei no pass e dei no vax di radunarsi, non riguarderà Belluno. Almeno per ora. Lo spiega il sindaco di Belluno Jacopo Massaro, che comunque afferma: «Chiaramente se si dovessero presentare problematiche o di ordine pubblico o igienico sanitarie, non esiteremmo ovviamente a intervenire». Secondo Massaro, però, in questo momento...