Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE MANIFESTAZIONIPORDENONE «Le manifestazioni vanno fatte nel rigoroso rispetto delle regole. Tutte e per qualsiasi motivo esse vengano orgAnizzate. Ci sono delle prescrizioni legate all'emergenza sanitaria, che non è certo finita, che vanno assolutamente osservate. Le manifestazioni devono essere statiche, va rispettato il distanziamento e, in caso di assembramenti, vi è l'obbligo della mascherina. Le regole già ci sono e vanno fatte...