MANIFESTAZIONI ESTIVE

VENEZIA Deroga fino alla mezzanotte ai limiti per le manifestazioni culturali e di intrattenimento. Lo ha deciso ieri la Giunta, come atto di sostegno indiretto alle associazioni di ogni tipo (ma anche parrocchie) che intendono provare a ripartire dopo l'emergenza Covid a Venezia, nelle isole e in tutta la terraferma.

L'elenco delle manifestazioni autorizzate a derogare al Regolamento di polizia urbana è molto lungo e sarà possibile visionarlo sul sito del Comune. Si va dalle serate in Baia a Forte Marghera al Venice Open Stage in Campazzo San Sebastiano dal 20 luglio al 2 agosto, 3 Nights For Marghera in Piazza Mercato, dal Cinemoving al Fuori Musica Estate 2020, organizzati dal settore Cultura del Comune. Questo, senza dimenticare gli Happy Friday nei giorni 24 luglio, 28 agosto e 25 settembre. E poi, manifestazioni enogastronomiche e teatrali sparse un po' ovunque sul territorio comunale.

FARE TARDI

La deroga è prevista dal recente decreto Rilancio, assieme alla graduale apertura delle attività e delle manifestazioni dettando le modalità esecutive per il loro svolgimento.

«Con questa delibera - spiega l'assessora al Decentramento, Paola Mar - andiamo a concedere una deroga ai limiti massimi orari per una serie di manifestazioni che potranno concludere le loro attività a mezzanotte derogando, in questo modo, agli orari di cui all'art.65 del Regolamento di Polizia e sicurezza urbana, nonché ai limiti massimi di rumorosità sino alle ore 24. Si tratta di quasi 40 eventi che, come Amministrazione, vogliamo dimostrare di sostenere considerandoli, soprattutto in questo momento, occasioni fondamentali per tornare a vivere».

DISTANZIAMENTO

Ovviamente, le manifestazioni si dovranno svolgere nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie, a cominciare dal distanziamento sociale e dall'uso della mascherina ove previsto, la pulizia delle mani prima di portarle al volto e così via. In questo momento, infatti, il comportamento virtuoso è l'unica arma per impedire il ritorno dell'epidemia, che in altri Paesi è ancora al pieno della sua virulenza.

«È importante - aggiunge quindi Mar - nel massimo rispetto delle norme sanitarie e dei provvedimenti in materia di distanziamento sociale e droplet, essere dalla parte di coloro che, con coraggio e determinazione, si impegnano, nonostante le difficoltà, a organizzare eventi che contribuiscono a far rinascere la città».

IL CALENDARIO

Il calendario di appuntamenti promosso da associazioni è molto ricco e a questo si aggiungono le oltre 170 iniziative, tutte gratuite, che si snoderanno tra la terraferma e la città storica, comprese isole e litorali organizzate dal Settore Cultura del Comune per i residenti, che par di capire non saranno affatto pochi, che trascorreranno le vacanze in città.

