«Manifestazione giusta, ma verrà conteggiata la mancanza da scuola»

MESTRE I dirigenti degli istituti scolastici veneziani si stanno dimostrando sensibili alle tematiche ambientali: le assenze degli studenti saranno giustificate, anche se non saranno abbuonate. Di fronte al primo Fridayforfuture dell'anno, che domani apre un altro anno scolastico di scioperi e manifestazioni, molti presidi dicono «sì»: possiamo giustificare gli studenti che manifesteranno per una causa che ritengono giusta. Da ieri sono in corso le assemblee nelle scuole della terraferma veneziana e il fermento è tale che gli organizzatori...