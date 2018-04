Manifestazione contro Airbnb Scontro sfiorato a Ca' Farsetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PROTESTAVENEZIA Momenti di tensione al presidio davanti a Ca' Farsetti contro il proliferare incontrollato delle locazioni turistiche a Venezia. L'occasione di manifestare per l'Agenzia sociale per la casa e di una rappresentanza del Gruppo 25 Aprile è stata offerta da un fantomatico incontro tra il Comune e Airbnb per la definizione di un non meglio precisato obolo da riconoscere alla città, notizia che si era diffusa con il tam tam dei social. In realtà, ieri mattina non c'era nessun incontro e non c'erano neppure assessori a Ca'...