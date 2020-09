LA MANIFESTAZIONE

UDINE Un'ottantina le realtà associative che, a oggi, hanno aderito e alcune sottoscrizioni individuali, tra le quali don Luigi Ciotti, Alex Zanotelli, Loris De Filippi di Medici Senza Frontiere e Filippo Ivardi, direttore di Nigrizia, che sarà anche tra gli ospiti sul palco. È con queste credenziali, illustrate ieri al Centro Balducci di Zugliano, che si sta preparando la manifestazione a favore dell'accoglienza dei migranti «Prima le persone», in programma sabato prossimo 26 settembre in piazza I Maggio a Udine dalle 16.30 alle 18, organizzata Rete Dasi Fvg, diritti, accoglienza e solidarietà internazionale nell'ambito del festival «Vicino e Lontano». Cinque le richieste che i partecipanti alla manifestazione rivolgono alle istituzioni, a partire da quelle del Friuli Venezia Giulia: «Cessare immediatamente i respingimenti dei richiedenti asilo alla frontiera e garantire effettivamente l'esercizio del diritto di asilo; cancellare le grandi strutture, ripristinando il sistema di accoglienza diffusa; chiudere il Centro di permanenza per il rimpatrio di Gradisca d'Isonzo; attuare profonde modifiche alla normativa sull'immigrazione, rendendo possibili procedure di ingresso regolare per la ricerca di lavoro; potenziare il sistema sanitario regionale, garantendo a tutte le persone e in ogni Comune interventi preventivi e di cura adeguati». Sono richieste che saranno motivate negli interventi che si susseguiranno sul palco degli eventi (Ciotti e Zanotelli invieranno un loro contributo) e saranno sostenute dal coinvolgimento dei partecipanti in alcune azioni scenografiche, utilizzando le coperte termiche simbolo della campagna italiana «Io accolgo», nata per chiedere l'abrogazione dei decreti sicurezza. L'appuntamento di sabato è un'iniziativa nata in Friuli Venezia Giulia e voluta per incidere innanzitutto nella dimensione regionale, a seguito di una situazione «divenuta preoccupante per tutte e tutti, per coloro che vi abitano e per coloro che vi arrivano, minando la stessa tenuta dell'ordinamento democratico», hanno sostenuto ieri alcuni degli organizzatori e promotori presenti, tra cui Gianfranco Schiavone, vice presidente nazionale Asgi, l'Associazione studi giuridici per l'immigrazione, Michele Negro e don Pierluigi Di Piazza del Centro Balducci. Al centro dell'attenzione la rotta Balcanica, «via di fuga obbligata» per i rifugiati. «Senza alcuna situazione d'emergenza reale, non ci sono stati aumenti significativi degli arrivi rispetto al 2019, nel corso primavera 2020 è stato rispolverato un vetusto accordo di riammissione tra Italia e Slovenia del 1996 contestano i promotori della manifestazione superato dall'evoluzione storica e giuridica di quasi tre decenni». Così sono iniziate operazioni di respingimento definite «massicce» e «apertamente rivendicate dallo stato italiano». Ma, ha sottolineato Schiavone, «si tratta di respingimenti illegittimi che avvengono senza alcun provvedimento amministrativo». A preoccupare, inoltre, la «spinta verso una politica concentrazionista» della Giunta regionale, «finalizzata a eliminare ogni esperienza di accoglienza diffusa, isolando soprattutto a Udine i richiedenti asilo in grandi strutture degradate». Stigmatizzata anche «la spregiudicatezza» con cui Regione e alcuni Comuni «hanno indicato le persone in arrivo dalla rotta Balcanica come gli untori che causano la diffusione del Coronavirus, a dispetto di tutte le statistiche ufficiali».

Antonella Lanfrit

