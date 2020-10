In primavera l'unica vera manifestazione contraria alle restrizioni prolungate era stata quella promossa dai baristi. L'adesione era rimasta limitata ai soli esercenti, che avevano protestato distanziati e per pochi minuti. Stavolta è diverso, e le immagini arrivate lunedì da Trieste lo testimoniano. Per questo la Prefettura di Pordenone segue da vicino l'evoluzione della situazione, a partire dalla manifestazione di ieri a Sacile e proseguendo con il sit-in in programma per oggi pomeriggio a Pordenone. Si parte però da un principio cardine, ribadito ieri dal vicario Alessandra Vinciguerra. «Manifestare è ancora e resterà sempre un diritto sacrosanto. Nessuno metta in dubbio il godimento di un simile diritto. È necessario però che si rispettino le norme e soprattutto che si usi il buon senso». Quindi per quanto possibile distanziamento e mascherine, ma soprattutto nessun atto di violenza, come invece si è visto in forma assolutamente sporadica in piazza Unità a Trieste. «Non abbiamo alcun segnale di questo tipo a Pordenone o in provincia - ha spiegato Vinciguerra -, pertanto disporremo solamente i classici controlli di ordine pubblico». Quanto al rispetto dell'ultimo Dpcm, i controlli avvenuti lunedì sera in città hanno evidenziato il massimo rispetto delle norme sulle chiusure da parte dei tanti esercenti pordenonesi colpiti dalle nuove misure restrittive oggetto di contestazioni.

