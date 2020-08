Un crollo del 40 per cento delle attività nel settore manifatturiero e nel comparto dei servizi, nella fase più dura del lockdown. Numeri da far tremare i polsi quelli che mette in fila la Cgil, che plaude al decreto agosto, ma lancia un invito preciso.

«Di fronte a una crisi senza precedenti sia nelle proporzioni che nelle cause, è opportuno procedere con misure straordinarie di sostegno all'economia e al lavoro. Proroga della cassa integrazione e del blocco dei licenziamenti, quindi, devono continuare a procedere di pari passo». È con queste parole che il segretario generale della Cgil Friuli Venezia Giulia Villiam Pezzetta esprime il suo giudizio positivo sull'impostazione del decreto Agosto, che porterà ulteriori 18 settimane di Cig con causale Covid-19 ed estenderà al 16 novembre il regime di blocco dei licenziamenti. «I dati spiega ancora Pezzetta confermano non solo i volumi enormi di ricorso agli ammortizzatori, ma anche che questi sono l'unico strumento per evitare una drammatica impennata della disoccupazione». Tra gennaio e giugno, in regione, sono state autorizzate 54 milioni di ore tra cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga e fondi di integrazione salariale (Fis), ben 30 volte in più rispetto ai valori (1,5 milioni) del primo semestre 2019.

