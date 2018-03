Maniero (M5S) si sistema dalle suore La Pizziol (Lega) punta sul gruppo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giornata di esordio per i deputati neoeletti, ora alle prese con il trasferimento e la nuova vita romana. Soluzioni di fortuna, per ora, per tutti i veneziani che attendono di avere le idee più chiare prima di stabilirsi a Roma. Alvise Maniero (Movimento 5 Stelle) ha puntato al risparmio e alloggerà per le prime notti dalle suore scolastiche francescane di Cristo re: «Erano le più economiche - spiega -, prima di impegnarmi con contratti di affitto voglio capire quali saranno necessità e i tempi perché non so se la soluzione migliore sia...