LA PROVOCAZIONE

CASTELFRANCO In via delle Querce spunta un manichino con una corda attorno al collo: Questi siamo noi estetisti, ci stanno uccidendo. Una provocazione quella di Luca Schieven, amministratore del negozio d'estetica Vivya, l'arte del benessere che ieri ha appeso il fantoccio fuori dalla sua attività, ben in alto in modo che tutti potessero vederlo e riflettere. «Il manichino rappresenta tutta la categoria, tutto il mondo di estetiste, parrucchieri ma anche delle piccole e medie imprese afferma Schieven Una manifestazione di disappunto per quello che stiamo attraversando che porto avanti come cittadino italiano, come imprenditore e come responsabile delle famiglie delle mie tre dipendenti. Tutto questo è frutto di un momento di difficoltà in cui ci troviamo grazie alla mancata propensione dello Stato ad aiutare le attività del territorio».

IN GINOCCHIO

Un manichino impiccato in rappresentanza quindi di tutti quegli imprenditori che sono in grande difficoltà. In questo periodo Schieven è stato costretto a chiudere il centro estetico, senza entrate ma con le spese fisse di affitto e bollette da sostenere. «Non voglio fare una polemica sulla base politica spiega Ma noi come tante altre realtà del territorio stiamo valutando la convenienza e la reale possibilità di aprire. La questione è economica perché qui tutti facciamo i conti con i costi che bisogna sostenere anche se abbiamo un'attività chiusa dal 12 marzo con incassi a zero. Quella del manichino è un'immagine evocativa ma ci stanno uccidendo».

LA PREOCCUPAZIONE

La riapertura prevista al momento per i centri estetici e i saloni di parrucchiera è il primo giugno ed è proprio la distanza ulteriore dall'apertura che preoccupa i titolari. «Nelle nostre attività è già prevista la sanificazione degli ambienti e tante altre misure di igiene spiega - Adotteremo altre misure di sanificazione. Non vedo una scusante per giustificare una non apertura». La preoccupazione è che la riapertura del 1 giugno sia con delle rigide restrizioni. «Se la riapertura è totale ci si rimbocca le maniche per cercare di recuperare l'incasso, se è solo parziale è difficile pensare di riaprire». Un settore quello degli operatori dell'acconciatura ed estetica nel quale operano 2.112 imprese trevigiane delle 11.961 venete, che danno lavoro a 4.447 addetti nella Marca (24.957 in Veneto). 23 milioni di euro la perdita di fatturato stimata sino ad ora solo nella Marca (130 milioni in Regione).

Lucia Russo

