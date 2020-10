NOMINE A RILENTO

VENEZIA Sono ancora circa 300 i posti vacanti per gli insegnanti di sostegno. Per materne ed elementari ormai sono rimaste solo 5 cattedre scoperte e qualche spezzone, ragion per cui dalla prossima settimana sarà possibile attivare l'orario pieno quasi dappertutto. Diverso il caso delle medie, dove sono stati coperti solo 30 posti su 146 disponibili e alle superiori dove hanno accettato in 40 su 247 posti. Mancano 22 insegnanti al Mattei Scarpa di San Donà, 12 (su 13) al Cornaro di Jesolo, 14 al Luzzatti di Mestre, 11 al Lazzari e al Galilei di Dolo e al Righi di Chioggia, 8 al Barbarigo di Venezia.

Tre le fasce di concorso, tra chi ha la specializzazione al sostegno, chi ha già insegnato tre anni in questo settore pur senza il titolo e chi non lo ha mai fatto. Ma mancano anche gli insegnanti di matematica e italiano alle medie, di inglese o di materie che caratterizzano i diversi indirizzi alle superiori. Quindi i tempi per arrivare a un orario completo, che tenga conto degli spezzoni di cattedra in più plessi, sembrano ancora lunghi. L'ufficio scolastico provinciale ha iniziato le chiamate il 1 ottobre per concluderle mercoledì scorso, la prossima settimana una nuova convocazione. Si pesca da una lista di circa 3000 persone, un giorno ne sono state chiamate 600, hanno risposto in 28...

LA TESTIMONIANZA

Ma perchè gli insegnanti non si presentano o non accettano la cattedra?

«Io parlo per il sostegno: spesso i docenti di sostegno vengono considerati di serie B dagli stessi colleghi, non vengono gratificati, manca la collaborazione nel portare avanti insieme il programma di insegnamento, anzi, capita che vengano anche umiliati di fronte alla classe. E in Italia non c'è un sistema di controllo sull'operato dei docenti».

A parlare è Eva Spinazzè, professoressa e ricercatrice in Storia delle Arti. «Sono nella graduatoria II fascia con un punteggio non alto ma neanche basso, eppure non sono stata chiamata»

Complice il Covid, nonostante le chiamate siano state fatte in presenza, sono stati fatti degli scaglioni anche di 600 persone, ai quali hanno risposto solo una persona su 10 circa. La prossima settimana probabilmente sarà dato fondo a tutta la graduatoria.

«Ci sono molte ragioni per cui non si accetta un posto di sostegno - prosegue Spinazzè, che ha lavorato molto anche all'estero - innanzitutto per il fatto che tutti i docenti preferiscono insegnare la materia in cui sono specializzati, piuttosto che fare sostegno. Le chiamate dell'ufficio provinciale sono state fatte in contemporanea, invece bisognava che prima si coprissero le cattedre ordinarie. In secondo luogo, quando si accetta il sostegno, non si conosce in anticipo la gravità dello studente con cui ci si andrà a confrontare. Siamo insegnanti, non siamo medici. Bisognerebbe in qualche modo classificare le disabilità a seconda della difficoltà di approccio. Ci sono situazioni di disagio psichico che sono difficilmente gestibili, un docente non specializzato può non essere preparato ad affrontarle. E ne va della condizione del ragazzo, in un periodo delicato come l'adolescenza e del rendimento di tutta la classe»

Raffaella Vittadello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA