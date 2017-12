CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Mancano poche ore al conto alla rovescia di fine anno e Venezia si prepara ad accogliere decine di migliaia di visitatori puntando tutto sulla sicurezza. Oggi pomeriggio il prefetto Carlo Boffi guiderà il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in sopralluogo sulle rive che si affacciano sul Bacino di San Marco, per verificare l'organizzazione e tutte le misure per tutelare la popolazione. Quest'anno lo spettacolo pirotecnico è stato ulteriormente allontanato da San Marco: una chiatta davanti al pontile Actv dell'Arsenale sparerà i...