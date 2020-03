(M. F.) Il rischio di una chiusura temporanea dell'aeroporto di Treviso si fa sempre più concreto. Ieri è stato cancellato oltre un quarto dei voli in programma al Canova. Esattamente 14 su 52 (sette arrivi e sette partenze). E gli aerei che hanno svolto il loro regolare servizio erano ben distanti al tutto esaurito. Il calo è legato in particolare alla decisione di Wizz Air, compagnia low cost ungherese, di tagliare il 60% dei voli per l'Italia fino al 2 aprile a causa della mancanza di passeggeri. Di pari passo, Ryanair, il vettore che opera la maggior parte dei movimenti del Canova, ha annunciato il taglio del 25% dei voli in Italia dal 17 marzo all'8 aprile. Ma le cancellazioni in realtà sono già cominciate. La giornata di ieri è iniziata subito in salita. Il primo arrivo previsto dal tabellone, il volo Wizz Air delle 7.10 da Bucarest, è stato immediatamente cancellato. Stessa sorte per altri tre voli programmati prima di mezzogiorno: il Ryanair delle 10.40 da Parigi, il Wizz Air delle 10.50 da Chisinau (Moldavia) e il Wizz Air delle 11.40 da Timisoara (Romania). Poi è toccato al Wizz Air delle 14.05 da Skopje (Macedonia) e al Ryanair delle 16.55 da Praga. Infine, è stato cancellato anche il volo Ryanair delle 20.45 proveniente da Brindisi. Di conseguenza sono saltati anche i relativi voli in partenza: il Wizz Air delle 7.45 per Bucarest, il Ryanair delle 11.05 per Parigi, il Wizz Air delle 11.20 per Chisinau e il Wizz Air delle 12.10 per Timisoara. Seguiti dal Wizz Air delle 14.40 per Skopje, dal Ryanair delle 17.20 per Brindisi e dal Ryanair delle 21.10 per Praga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA