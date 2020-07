IL MODELLO

BELLUNO La partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese come chiave per un nuovo modello industriale post Covid. E la Acc di Mel come laboratorio di questo nuovo sviluppo. Di più: «Un canone di riferimento per l'impresa». In un'economia alle prese con «la più grave crisi della storia repubblicana», Maurizio Castro, commissario straordinario dell'azienda bellunese, è convinto che dalla Valbelluna possa partire una piccola rivoluzione e l'ha ribadito durante la tavola rotonda in apertura del Consiglio generale della Cisl di Treviso e Belluno, ieri mattina a Monastier, nella Marca.

IL FUTURO

Alla Acc, in seguito ad un recente accordo, sono stati costituiti dei consigli di gestione composti da tre rappresentanti dell'azienda e altrettanti dei lavoratori, incaricati di occuparsi dei vari aspetti della vita aziendale, dalle definizione dei principi strategici al governo della quotidianità. «Questo è il futuro ha ribadito il manager, tra i più noti esperti italiani di relazioni industriali - La crisi è così profonda da non poter essere affrontata e superata se non attraverso l'intensa cooperazione di tutti, animati da valori comuni che devono essere riscoperti come tali». In questo senso, la Acc può essere «un piccolo laboratorio, ma potrà sfornare invenzioni da applicare diffusamente in tutte le imprese del territorio. Le quali, se vorranno crescere in qualità e capacità competitiva, dovranno valorizzare le intelligenze strategiche dei loro lavoratori, attraverso la mediazione attive delle organizzazioni di rappresentanza».

I SINDACATI

In casa Cisl, Castro sfonda una porta aperta: maggiori contrattazione, partecipazione, concertazione strategica sono temi da sempre cari alla sigla sindacale. «Iniettare risorse nell'economia reale, ovvero nel lavoro e nell'impresa è la priorità dettata dal segretario nazionale Ignazio Ganga ieri relatore insieme a Giuseppe Gallo presidente Fondazione Tarantelli-. Bisogna investire per rafforzare le politiche passive del lavoro (leggi ammortizzatori, ndr), perché il momento è complicato, ma soprattutto potenziare quelle attive perché la ripartenza ha bisogno di tanto più lavoro». E ancora palestrare l'impresa «perché il Covid ha smentito il detto piccolo è bello» (anche in questo caso, in piena concordia con Castro: «Avremo piattaforme industriali non più globali, ma europee, ma molto più grandi»). E infine, «bisogna investire di più e meglio nelle infrastrutture sociali, la sanità, l'istruzione, la stessa pubblica amministrazione». Quello di ieri, per il sindacato trevigiano- dolomitico è stato il primo consiglio generale in presenza (con distanziamento interpersonale e tutte le misure di prevenzione) dallo scorso autunno, dopo il lockdown. «Anche a livello locale l'impatto è stato imponente, con la chiusura totale o parziale di molte realtà in diversi settori analizza la segretaria generale Cinzia Bonan -. Si puntava ad una ripresa ad agosto, tanto che, nelle scorse settimane, ci chiedevano accordi per evitare lo stop delle ferie. Oggi, al contrario, molte aziende ci dicono che chiuderanno tutto il mese per mancanza di ordini.. Siamo seriamente preoccupati: la situazione è assolutamente di stasi».

M.Z.

