Mancano medici, Ortopedia da rivedere «Più specializzandi dalle due Università»

MANCANO DOTTORIPORDENONE L'altro grande tema sollevato nel corso della visita dell'assessore Riccardi in ospedale è stato quella dell'ormai grave e quasi cronica carenza di medici specialisti. Concorsi che vanno deserti. Medici specializzandi che non si trovano. E reparti che vanno in difficoltà. Quello della carenza e del sempre più difficile reclutamento di medici specialisti è certo un problema nazionale, non di Pordenone. Ma - come hanno sottolineato i primari pordenonesi - nelle altre Aziende hub (cioé Udine e Trieste) è forse meno...