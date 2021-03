La casa di riposo Gaggia Lante di Belluno ha annunciato ieri che con la zona rossa da lunedì, le visite dei familiari in struttura verranno sospese, «salvo particolari deroghe concordate con la Direzione». Con un videomessaggio del Direttore Paolo Piazza sono state poi illustrate alcune novità. «Abbiamo pensato di organizzare degli incontri in videoconferenza - hanno spiegato -, aperti a tutti i familiari, per condividere la situazione attuale e le sue difficoltà. Il primo incontro è fissato per mercoledì 17 alle ore 20. Il secondo è previsto per venerdì 19 alle ore 18. Gli incontri si svolgeranno su piattaforma Meet. I link di accesso saranno trasmessi attraverso whatsapp e/o email a tutti i familiari». «La criticità principale rimane il reclutamento del personale infermieristico - ha spiegato poi la casa di riposo -. Attualmente sono solo 120 i posti letto occupati, a fronte dei 150 disponibili; tuttavia in questo momento da una parte non siamo in grado di accogliere nuovi residenti, dall'altra stiamo mettendo in campo ogni sforzo per garantire le risorse al fine di evitare un'ulteriore riduzione dei 120 posti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA