IL NODO RSA

DOLO Il sindaco di Dolo Alberto Polo ha scritto al presidente della Regione Luca Zaia e all'assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin chiedendo di immettere infermieri nelle residenze per anziani. Ieri Polo ha inviato una lettera ai vertici regionali suggerendo una soluzione alla carenza di infermieri presso le Rsa, problema causato dall'estrema gravità della situazione epidemiologica. «Confrontandomi con il Consiglio d'amministrazione dell'Ipab presente nel mio territorio ha evidenziato il primo cittadino dolese, riferendosi alla casa di riposo residenza Riviera del Brenta - è emerso che, tra i molti problemi, quello della carenza di personale infermieristico risulta essere tra i più urgenti. Le Ipab hanno capacità di assumere, ma non riescono a trovare personale disponibile e adeguato. A tal proposito ha aggiunto il sindaco Polo - vorrei sottoporre alla vostra attenzione una possibile e rapida soluzione: assegnare, anche in forma temporanea, personale infermieristico e assistenziale presente nelle graduatorie delle Ulss».

L'ipotesi del sindaco Polo è quella si scorrere le graduatorie già esistenti presso le aziende sanitarie per recuperare velocemente personale preparato: «I turni massacranti, determinati dalla mancanza di alternative al personale attualmente disponibile e dalla necessità sempre più stringente di continuità assistenziale ha concluso il sindaco dolese - non possono essere sostenuti a lungo».

Nella residenza rivierasca nelle scorse settimane circa il 25% degli operatori sanitari è risultato positivo al coronavirus e ciò ha causato problemi non indifferenti al normale funzionamento dei servizi. Al corrente della lettera anche la presidentessa della Residenza Riviera del Brenta Anna Maria Miraglia che, fra l'altro, proprio ieri mattina ha avuto un colloquio con i vertici dell'Unità sanitaria locale. «Abbiamo esposto la nostra situazione e risposto alle osservazioni indicando le nostre priorità. In particolare abbiamo espresso l'opinione che sarebbe che l'Ulss locale potesse mettere a disposizione gli infermieri che hanno già partecipato ai concorsi. Nel contempo abbiamo anche precisato che noi stessi avevamo indetto un concorso per infermieri, concorso sospeso data la situazione, ma che contiamo di riattivare entro dicembre». Per quanto riguarda la situazione malati? «Fortunatamente in questi giorni alcuni infermieri sono tornati in servizio ed anche fra gli ospiti vi sono dei negativizzativi che sono rientrati nella zona verde. Con molta cautela mi sento di dire che la fase più critica è alle spalle, anche se ci vorrà ancora del tempo perché si torni alla normalità».

Lino Perini

