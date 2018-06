Mancano i permessi: maxi-stangata alla degustazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BLITZ DELLA FINANZAROSOLINA Il sospetto era che potessero circolare cozze non tracciate, invece l'unico nero che è stato trovato è quello relativo alla posizione di una persona che stava lavorando nel locale di Ca' Morosini dove era in corso una serata di degustazioni enogastronomiche. Ma sono state riscontrate anche carenze rispetto a quanto imposto dalle norme previste per l'attività di ristorazione, motivo per cui è scattato un sequestro di alimenti, sono state elevate sanzioni salate ed è stata disposta la sospensione di questo tipo...