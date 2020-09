IL NODO

PORDENONE In questi primi giorni di scuola proprio gli studenti più fragili resteranno senza maestri e professori. Devono essere ancora nominati 263 docenti di sostegno. Mancano 13 posti all'infanzia di cui uno part-time, 94 alla primaria di cui 7 part-time, 71 alla secondaria di cui 10 part time, 78 alla secondaria, di cui 6 part time. «Nonostante i docenti specializzati, nonostante la nuova graduatoria di sostegno per chi ha già avuto per tre anni esperienza riferisce Antonella Piccolo, segretaria provinciale della Cisl scuola sono troppi gli insegnati che mancano. I quattro cicli del Tfa (specializzazione su sostegno, ndr) non sono bastati, bambini e ragazzi che hanno diritto al sostegno non avranno in questi giorni l'insegnante. Posti vuoti, dunque, e la dirigente Rosset della scuola polo, che sta facendo un lavoro serio e meticoloso, dovrà convocare nuovamente da graduatorie incrociate». Mentre si facevano le nomine le scuole riaprivano i battenti, perciò i calendari scolastici sono zoppi, gli orari ridotti, la scuola termina, dunque, prima del suono tradizionale della campanella. «Non sono stati assegnati tutti i posti di matematica e italiano, perciò si dovrà riconvocare. Ancora sono troppe le cattedre scoperte, ovvero classi senza insegnanti», fa sapere Piccolo. La tensione all'auditorium B del liceo Grigoletti si taglia con il coltello in queste calde giornate di nomina. Tutti i sindacati sono schierati pronti a verificare che il diritto all'assegnazione corretta del posto venga assicurata. La scuola polo con lo staff dell'Ufficio scolastico sta lavorando intensamente. In fondo è il software del ministero dell'Istruzione ad aver creato non pochi problemi durante le calde giornate agostane e la fretta di elaborare le graduatorie, senza dare margini ai reclami. «Abbiamo avuto segnalazioni di persone che potrebbero non avere i titoli e i servizi indicati nella domanda, per questo offriremo assistenza legale ai nostri iscritti», ha dichiarato Mario Bellomo della Flc-Cgil. Le scuole, tuttavia controlleranno in questi giorni l'esattezza dei titoli dichiarati e procederanno con le segnalazioni per l'eventuale depennamento dalle rispettive graduatorie. Il passo successivo riguarderà la rivalutazione delle nomine, insomma, potrebbero esserci dei passaggi di cattedra, i cosiddetti walzer dei supplenti, proprio nel momento delicato dell'era Covid, quando l'organico aggiuntivo deve ancora arrivare, in fondo prima ci sono le nomine da gps, poi da graduatorie di istituto, le scuole chiameranno anche il personale aggiuntivo, quello che in caso di crisi resterà senza lavoro e privo di indennità.

S.C.

