Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROBLEMAPADOVA Il green pass day mette a dura prova il trasporto pubblico e Busitalia già dalla settimana prossima fa scattare il taglio delle corse. Un taglio che non piace per nulla a palazzo Moroni che chiede all'azienda di ritornare alla normalità prima Natale. Oltre 100 autisti assenti, 370 corse saltate (500 per i sindacati), una trentina di certificati medici arrivati strategicamente all'ultimo momento in azienda. Sono questi i...