Manca un albergo 5 Stelle: ecco le grandi manovre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'OFFERTAPADOVA La città vuole fare un salto di qualità. Anche se i numeri certificano un vero boom turistico in città, non sfugge a nessuno che qui si registri qualche carenza sul fronte del turismo di alta gamma. Non è affatto un caso per esempio che, all'interno del territorio comunale, non sia presente alcun hotel che può fregiarsi delle 5 stelle. Su questo fronte, però, negli ultimi mesi c'è molto fermento, soprattutto in centro storico. Ultimo segnale in ordine di tempo, lo scorso ottobre è stato presentato il progetto per...