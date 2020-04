IL CASO

MESTRE Tutti a casa, chiuso il mercato rionale di Campalto perché mancante del Piano obbligatorio per l'emergenza Covid-19. L'altro ieri, chi è andato in via Marchesi convinto di fare la spesa di prodotti alimentari al mercato del lunedì, ha dovuto tornarsene a casa con la borsa vuota perché ai titolari dei banchi è stata vietata l'apertura dell'attività. «Per un solo e semplice motivo - ha spiegato il presidente della Municipalità di Favaro, Marco Bellato ovvero perché non si è fatto a tempo ad inserire questo mercato nel Piano di gestione della clientela imposto dal decreto per prevenire il contagio da coronavirus».

Un Piano necessario per garantire la distanza di sicurezza tra i clienti e per lo stesso personale addetto alla vendita. «Purtroppo ha continuato Bellato - non c'è stato il tempo di predisporre un adeguato programma in linea con le restrizioni imposte per prevenire il contagio. Quindi il mercato di lunedì scorso non è stato autorizzato all'apertura».

I banchi che ora operano nel parcheggio di via Marchesi, a ridosso del parco Chiarin e di via Orlanda, fino ad un paio di anni fa erano sistemati in via Sabbadino, al Villaggio Laguna. Per venire incontro alle esigenze e alle richieste di quanti abitano nell'area centrale di Campalto, il mercato è stato successivamente trasferito in via Marchesi, in una posizione ritenuta di maggiore appeal. «Non è un mercato di grandi dimensioni, ma è molto importante per la comunità commenta il capogruppo Pd della Municipalità, Alessandro Baglioni, nell'interrogazione con cui ieri ha chiesto conto e ragione della mancata apertura al presidente di Favaro -. L'assenza del mercato ha costretto, l'altro ieri, alcuni utenti a recarsi a Mestre per fare la spesa, aumentando così gli spostamenti e l'utilizzo dei mezzi pubblici. Considerato che per ottemperare alle normative disposte dal Governo, il Comune di Venezia, per numerosi altri mercati del territorio, ha emesso specifiche ordinanze per regolamentare l'entrata, l'uscita e i percorsi interni, inviando anche agenti della polizia municipale a presidio e garanzia del rispetto delle norme, chiediamo che vengano subito avviate tutte le azioni necessarie per fare in modo che lunedì prossimo il mercato di Campalto riapra».

