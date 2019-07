«Manca attrattività, preferiscono Feltre Ma il lavoro di giorno è insostenibile»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROBLEMABELLUNO «Le drammatiche condizioni a cui devono sottostare l'utenza e il personale sanitario che opera nei pronto soccorsi non possono essere risolte con rigidi schemi di risposte orarie o soluzioni fantasiose e precarie per reclutare medici da cooperative di servizi, in affitto, pensionati, militari a gettone, stranieri». Inizia così il documento dell'Anaao Assomed, sindacato dei medici che ha inviato la proposta datata 28 giugno alla Regione Veneto. Si tratta, a parere dei medici, di agire su più livelli: la gestione dei posti...