Malumore Lega: «Ma quanto resistiamo?» E sull'istruzione spunta la svolta graduale

I COMMENTIVENEZIA «Non so quanto possiamo resistere ancora. Noi in Veneto facciamo i banchetti e organizziamo i comizi, cerchiamo di rassicurare i militanti. Ma giustamente la gente non si fa più incantare. E ormai c'è stanchezza anche tra i nostri esponenti del Governo». Raccolta con la garanzia dell'anonimato, la confidenza di un big leghista è peggio della tacca di un termometro, quando deve dare la misura della febbre: alta. Il malessere serpeggia fra le truppe, ogni giorno che passa l'autonomia assomiglia sempre più a un miraggio,...