MALTEMPO

TREVISO Lunghe code di auto e mezzi pesanti, strade chiuse, veicoli incontrollabili, ribaltati o semplicemente impossibilitati a procedere per la mancanza delle gomme termiche unita alla neve ghiacciata sull'asfalto. E poi le attese ai Covid Point, dove i pompieri hanno dovuto rimuovere il manto bianco che gravava sui tendoni, qualche guasto alle reti elettriche e l'immancabile tam tam di polemiche. La nevicata che ieri mattina ha colpito la Marca, nonostante sia durata solo una manciata di ore e sia avvenuta in tempo di lockdown, ha visto ripetersi il copione degli anni precedenti costringendo a un inizio di giornata non facile coloro che sono usciti di casa per lavoro e per le urgenze. Insieme a Treviso in una insolita e pittoresca veste, tutta la provincia è stata imbiancata fin dalle 4 e le precipitazioni oltre ai rilievi prealpini e al Montello hanno colpito in particolare Conegliano, Vittorio Veneto, la Pedemontana e la Castellana.

VIABILITÀ

Le maggior criticità hanno riguardato la rete stradale. A partire dalle 6.30 l'afflusso di automobili e camion mentre i mezzi spazzaneve cominciavano a circolare ha costretto a procedere a rilento e con la massima prudenza. In quasi tutti i paesi si sono registrati code e rallentamenti, uniti a diversi incidenti e fonte di aspre critiche alla gestione dell'allerta meteo da parte della Provincia e delle diverse amministrazioni comunali. Oltre una ventina i tamponamenti e i mezzi finiti di traverso tra Valdobbiadene, Vittorio veneto, Quinto, Ponzano, Povegliano, Ormelle, Pieve del Grappa, Istrana, Pederobba e nel resto del territorio. Difficoltà anche in autostrada A27, con ingorghi al casello di Vittorio Veneto Sud dove era obbligatoria l'uscita per i mezzi pesanti. A Cappella Maggiore un tir e una corriera si sono scontrati causando la chiusura della provinciale 442, ma i disagi peggiori si sono verificati nel quadrante tra Vidor, Pederobba e Valdobbiadene. La strada sdrucciolevole e un tir di traverso hanno costretto a chiudere per oltre due ore la salita dal ponte sul Piave verso Valdobbiadene, con pesantissimi effetti sul traffico di tutte le arterie limitrofe. Gli automobilisti, alcuni dei quali rimasti fermi per più di un'ora verso Bigolino, hanno dovuto attendere l'arrivo in massa di spargisale e spazzaneve. Tuttavia non si sono registrati feriti se non di lieve entità.

DANNI COLLATERALI

Interventi anche per alcuni alberi e pali pericolanti nell'Alta Marca e nel Montebellunese, mentre a Paese e San Biagio di Callalta ieri pomeriggio si sono registrati dei momentanei blackout per dei guasti alle cabine elettriche e alle linee. Sospesi invece i mercati all'aperto. Per l'intera giornata odierna la Protezione civile regionale ha diramato lallerta valanghe, in codice giallo e definita marcata su tutta la fascia delle Prealpi, a causa della neve fredda e sottile che innescherà cedimenti anche a quote moderate. Si consiglia pertanto di evitare ogni uscita in quota fino alla revoca dello stato d'allerta,.

Serena De Salvador

