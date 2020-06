MALTEMPO

TEGLIO VENETO Il vento ha soffiato per poco meno di trenta secondi, ma con una forza inaudita: tanta paura e ingenti danni a Teglio Veneto. Nel pomeriggio di ieri all'improvviso il cielo è stato coperto da nuvole minacciose che hanno fatto sparire il sole, poi un rumore sordo e la furia del vento che ha spazzato via tutto. Sembrava la scena di un film, ma era tutto vero: in brevissimo tempo il clima è cambiato in modo violento nell'estremo lembo orientale del Veneziano.

Erano circa le 15.30. L'umidità, che fin dalle prime ore aveva caratterizzato una giornata afosa, all'improvviso ha lasciato spazio alle raffiche di vento, tanto forti da far cadere la pioggia orizzontalmente. «Una scena che così non l'avevo mai vista - racconta Aldo, che vive nel centro del paese - : il vento arrivava con una sorta di pioggia di lato, non dall'alto, perchè quelle non erano altro che le gocce delle nuvole lontane chilometri». Ed è stato in quel breve lasso di tempo che il fortunale ha provocato i danni. «Ero in casa e riposavo - racconta una delle vittime del maltempo, che vive in via Portogruaro - lì per lì non mi ero nemmeno accorto che il tempo fosse cambiato. Ho sentito un rumore strano che non avevo mai udito, poi tutto un trambusto che mi ha scosso. Quando mi sono affacciato alla finestra per capire cosa stesse accadendo, ho visto volare la copertura del tetto. Poi sono uscito è ho visto danni ovunque. Tutto questo è durato nemmeno 30 secondi, poi è arrivata la pioggia».

LE RICHIESTE DI AIUTO

A quel punto sono partite le richieste di aiuto al 115. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Portogruaro e San Donà, raggiunti dai colleghi di Mestre e Pordenone con le rispettive autoscale. I danni maggiori li hanno patiti i proprietari di tre abitazioni in via Portogruaro, il cui tetto è volato via. Lo stesso è accaduto in via Perarutto, dove un albero è caduto tranciando i cavi dell'energia elettrica e provocando il blackout. In via Parz i residenti sono invece rimasti isolati da internet per un cavo della compagnia telefonica danneggiato e finito sulla strada con un palo caduto. Sulla strada metropolitana 91, lungo via Garibaldi, in via Ippolito Nievo sono caduti degli alberi che hanno tranciato i cavi elettrici. Danneggiate seriamente anche due aziende della zona artigianale di Cintello. Il vento ha scoperchiato infatti l'essicatoio della Agrinord, con infissi e finestre distrutti e la copertura del tetto che è volata su quello dell'azienda di fronte, provocando ulteriori danni.

Ovunque sono caduti calcinacci, comignoli, tegole e grondaie che hanno danneggiato a loro volta almeno una ventina di auto. Miracolosamente nessuno è rimasto ferito. In soccorso è arrivata anche la Protezione civile con i carabinieri, la Polizia locale e le squadre intercomunali da San Michele, Concordia, Annone, Fossalta di Portogruaro, Pramaggiore. Danni anche per l'agricoltura con le raffiche di vento che hanno cancellato coltivazioni di mais lungo la strada Ferrata, mentre al resto ha pensato la grandine. In campo anche le squadre della compagnia dei telefoni e dell'Enel che in serata sono riuscite a riportare l'energia elettrica ovunque. I vigili del fuoco hanno lavorato ininterrottamente per coprire i tetti delle case scoperchiate, permettendo in questo modo a tutti di rientrare a casa. Secondo una prima ricostruzione il vento soffiava da nordovest, e ha provocato danni anche nella vicina Cordovado, in provincia di Pordenone.

Marco Corazza

