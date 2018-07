Maltempo senza tregua, danni per 10 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BILANCIOPADOVA Danni per 10 milioni di euro, oltre 150 alberi caduti, parchi pubblici chiusi, palazzo Zuckermann allagato, buona parte dei sottopassi cittadini finiti sott'acqua. Quello di ieri è stato un risveglio difficile per Padova, ma alla sera l'incubo-maltempo è piombato nuovamente su città e provincia. Attorno alle nove, infatti, una forte grandinata si è abbattuta in diverse zone della città, accompagnata ancora da vento e pioggia. È durata pochi minuti, ma si è fatta sentire eccome. Dall'Arcella al centro storico, dalla...