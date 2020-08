SENZA PACE

BELLUNO Una giornata che sembrava non finire mai quella di ieri per gli utenti della statale 51 d'Alemagna. Già alle prese a mezzogiorno con una prima chiusura per un incidente in Alpago (due ore) in serata sono rimasti bloccati per 3 ore al solito punto di Acquabona, all'entrata di Cortina. Un punto nero che ogni estate dà problemi, e che in passato aveva visto finire nel fango anche diverse auto, con tragedie sfiorate. Ebbene ieri sera l'incubo è tornato: alle 18.10 i vigili del fuoco hanno ricevuto la chiamata per una frana che aveva invaso la carreggiata. Ancora. Nonostante i lavori mondiali. La chiusura della strada è avvenuta infatti, come comunica Anas al chilometro 98 e 100 della ss 51.

IL PUNTO MALEDETTO

Quindi la frana è avvenuta praticamente nel punto in cui sono stati effettuati i lavori di sicurezza idraulica, parte del primo stralcio di opere per i Mondiali di sci (protezione del corpo stradale dalle colate detritiche in località Acquabona a Cortina effettuati dal chilometro 97 e 400 fino al 98 e 300 dall'impresa Cme Consorzio imprenditori edili soc coop). Il nuovo evento ha scatenato la rabbia degli automobilisti per i disagi: si sono sfogati sui social. Ma anche del consigliere delegato alla Protezione civile della Provincia, Massimo Bortoluzzi, che quei lavori li aveva contestati fin dall'inizio: «Non hanno risolto».

L'ALLARME

Erano le 18.10 quando i vigili del fuoco del distaccamento di Cortina hanno ricevuto la richiesta di intervento e si sono precipitati sul posto, che purtroppo conoscono molto bene. La strada è stata subito chiusa. In carreggiata è arrivata una colata di detriti e fango a causa del forte nubifragio che era in corso nella Conca. Intervenuti, oltre ai pompieri, la polizia Stradale di Valle di Cadore, e la pattuglia del Commissariato di Cortina, gli uomini di Anas e personale comunale. «La strada statale 51 di Alemagna è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni al km 98,100, a Cortina d'Ampezzo, a causa di una frana di fango e detriti che ha interessato il piano viabile - spiegava con una nota Anas - . Il personale Anas (Gruppo FS Italiane) sta intervenendo sul posto per ripristinare la transitabilità a senso unico alternato nel più breve tempo possibile». E circa un'ora dopo, alle 19.40 il traffico è ripreso, ma a senso unico alternato e la strada è stata riaperta completamente alle 21.35. Poco prima delle 21 l'assessore regionale Gianpaolo Bottacin annunciava: «Acquabona: situazione sotto controllo situazione a monte delle protezioni in pulizia negli scarichi».

L'OPERA

La speranza era che quell'opera di messa in sicurezza risolvesse definitivamente i problemi. Ma che così non sarebbe lo si era capito già a inizio agosto 2019 quando, a lavori conclusi, un episodio simile si verificò e la strada venne chiusa. In quel caso si disse che le briglie di contenimento e i nuovi invasi lungo l'Alemagna ressero alla scarica: senza, i danni sarebbero stati maggiori. Così effettivamente anche ieri: la vasca di contenimento creata con l'opera mondiale ha funzionato in parte. Ma non è stata sufficiente. Si è riempita di acqua, fango e detriti, ma alla fine il materiale è comunque riuscito a passare ed è finito abbondantemente in strada.

LA PROTESTA

Non ci va per il sottile il consigliere provinciale Massimo Bortoluzzi che dai suoi social sbotta: «Ogni estate, almeno una volta Acquabona, ci ricorda che esiste un problema. E non è cambiato praticamente niente dopo i lavori di Anas, che dovevano risolvere tutto e rendere la Alemagna una strada eccezionale. Anche oggi abbiamo visto cosa succede. Non sarebbe meglio prendere spunto da qualcuno che in passato ha costruito in zona? Gellner per il villaggio Eni a Borca ha pensato di fare delle case palafitta per lasciar scorrere sotto detriti e acqua. Bisognerebbe fare la stessa cosa anche ad Acquabona: un viadotto per lasciar scorrere quello che scende dalla montagna. I costi? Non credo che liberare ogni volta la strada e i vasconi costi poco».

Olivia Bonetti

