MALTEMPOBELLUNO Dietrofront obbligato per tutti i turisti che, ieri, hanno cercato di raggiungere le località dolomitiche sprovvisti di catene e gomme da neve. La versione più severa del Piano neve, elaborata dalla prefettura di Belluno dopo la figuraccia del 27 dicembre, quando l'Alemagna all'ingresso di Cortina è collassata sotto una spolverata di neve che ha intrappolato l'incauto popolo dei vacanzieri scatenati, ha prodotto un buon risultato. Almeno per la Valle del Boite e Cortina, liberate da quei veicoli non in grado di affrontare la...