Provincia sferzata da più ondate di maltempo in poche ore. Bombe d'acqua, forti raffiche di vento, blackout elettrici , strade interrotte per alberi e pali caduti e frane. La montagna e la pedemontana, da sabato sera a ieri sera sono state messe in ginocchio. In Val d'Arzino i danni più pesanti: dall'emergenza maltempo all'emergenza acqua potabile. Una bomba d'acqua nella serata di sabato - erano circa le 22 - si è abbattuta come un'onda distruttrice sull'alta Val d'Arzino ha causato anche ingentissimi danni alla presa d'acqua e al sistema di rifornimento idrico sopra la località San Francesco gestito dalla società Hydrogea. Circa 15 mila famiglie in undici Comuni sono senza acqua potabile e sono riforniti con le cisterne. Una enorme quantità di detriti portata con una terribile violenza dalla piena del torrente Comugna (il maggiore affluente dell'Arzino) ha causato dapprima una voragine e poi ha riempito di detriti e massi la galleria dell'impianto idrico mettendolo di fatto fuori servizio. Ma il maltempo ha colpito anche altre aree della montagna e della pedemontana. Tetti scoperchiati e strade chiuse: da Caneva a Fanna, passando per Aviano e Montereale. E a Frisanco non è mancata la polemica del sindaco contro Fvg Strade per i mancati interventi. Un centinaio gli interventi dei Vigili del fuoco.

