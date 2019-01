Malta non cede: raccolti vicino all'Italia Impossibile prendere solo donne e bimbi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Malta non cede e il nodo non si scioglie. Restano in mare i 49 migranti a bordo della Sea Watch 3 e della Professor Albrecht Penck. E mentre la diplomazia di Buxelles tenta di trovare una soluzione, il governo della Valletta sottolinea che i profughi sono stati salvati in un'area più vicina alle acque territoriali italiane che a quelle maltesi, aggiungendo di avere appena accolto altri 250 migranti, soccorsi da una nave militare maltese. Il messaggio al governo gialloverde e all'Ue è chiaro: tocca all'Italia aprire i...